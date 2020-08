Onde assistir ao vivo a Juventude x América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (17), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi; veja como acompanhar ao vivo na TV

Com duas vitórias e uma derrota no Campeonato Brasileiro , o Juventude recebe o nesta segunda-feira (17), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. A partida será transmitida pela SporTV e pelo Premiere, no canal fechado.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x América-MG DATA Segunda-feira, 17 de agosto de 2020 LOCAL Alfredo Jaconi, em do Sul HORÁRIO 20h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo da SporTV e do Premiere.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUDE

Após começo surpreendente, com duas vitórias seguidas, o atual segundo colocado da Série B, mede forças com o oitavo colocado. Os três pontos são importantes para os dois clubes.

Provável escalação do Juventude: Luís Carlos; Luis Ricardo, Augusto, Reynaldo e Hélder; João Paulo, Gabriel Bispo, Marciel e Renato Cajá; Breno e Dalberto.

AMÉRICA-MG

O técnico Lisca deve colocar um estreante em campo. O atacante Calyson, contratado na ultima quarta-feira (12) e que já está regularizado junto a CBF, pode começar jogando pelo time mineiro.

Provável escalação do América-MG: Airton; Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê; Matheusinho, Felipe Augusto e Calyson.

ÚLTIMOS JOGOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Juventude Série B 11 de agosto de 2020 Paraná 3 x 1 Juventude Série B 14 de agosto de 2020

AMÉRICA-MG