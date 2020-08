Onde assistir ao vivo a Guarani x Náutico, pela Série B do Brasileiro 2020?

Jogo será nesta sexta-feira (28), no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após maus resultados nas últimas partidas, e se enfrentam na noite desta sexta-feira (28), no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro . O jogo será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Náutico DATA Sexta-feira, 28 de agosto de 2020 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa (SP) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação Guarani FC

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Após sofrer duas derrotas consecutivas, o clima pesou no Guarani (16º). Um grupo de torcedores foi ao estádio do clube protestar e conversar com o presidente Ricardo Moisés, que garantiu a permanência do técnico Thiago Carpini. Dentro de campo, o Bugre não poderá contar com Igor e Waguininho, suspensos, que devem ser substituídos por Eduardo Person e Bruno Sávio.

Mais times

Já o Náutico (13º) ainda não venceu na competição e vem de quatro empates consecutivos. O Timbu terá uma mudança obrigatória em seu time titular. Na defesa (uma das mais vazadas da Série B) o zagueiro Camutanga está suspenso e Fernando Lombardi deve iniciar entre os onze.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Guarani: Rafael Pin, Pablo, Didi, Wálber, Bidu, Deivid, Eduardo Person (Giovanny), Lucas Crispim, Bruno Sávio, Rafael Costa e Júnior Todinho.

Provável escalação do Náutico: Marcão, Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi, Willian Simões, Rhaldney, Jorge Henrique, Jean Carlos, Salatiel, Dadá e Erick.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Guarani Série B 24 de agosto de 2020 Guarani 1 x 2 Paraná Série B 18 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Oeste Série B 31 de agosto de 2020 20h (de Brasília) Operário x Guarani Série B 5 de setembro de 2020 11h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 3 x 3 Juventude Série B 22 de agosto de 2020 0 x 0 Náutico Série B 19 de agosto de 2020

Próximas partidas