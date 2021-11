Onde assistir ao vivo a Fiorentina x Milan, pela Serie A italiana?

A Fiorentina, neste sábado (20), às 16h45 (de Brasília), recebe o Milan, vice-líder do Campeonato Italiano, em jogo válido pela 13ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fiorentina x Milan DATA Sábado, 20 de novembro de 2021 LOCAL Artemio Franchi - Florença, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marco Guida

Assistentes: Alessio Tolfo e Antonio Vono

VAR: Davide Massa

Auxiliar VAR: Sergio Ranghetti

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Fiorentina, com uma sequência instável de jogos, é a sétima colocada da Serie A italiana, precisando se firmar para tentar subir na tabela. São 18 pontos para a equipe, que tem seis vitórias e seis derrotas nos 12 jogos já disputados.

Contra o Milan, a Viola não terá Vennuti e Castrovilli, lesionados, além de Milenkovic, suspenso.

Do outro lado a situação é melhor. O Milan é vice-líder invicto da Serie A, com 32 pontos (dez vitórias e dois empates). A meta é pssar o Napoli, primeiro colocado com o mesmo número de pontos.

Para o duelo, Castillejo, Messias e Maignan estão lesionados, enquanto Theo Hernández aparece como dúvida.

Provável escalação da Fiorentina: Dragowski; Biraghi, Igor, Martínez Quarta, Odriozola; Pulgar, Alfred Duncan, Bonaventura; Gonzalez, Callejon, Vlahovic.

Provável escalação do Milan: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIORENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 1 x 0 Fiorentina Serie A 6 de novembro de 2021 Fiorentina 3 x 0 Spezia Serie A 31 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Empoli x Fiorentina Serie A 27 de novembro de 2021 11h (de Brasília) Fiorentina x Sampdoria Serie A 30 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 1 Inter de Milão Serie A 7 de novembro de 2021 Milan 1 x 1 Porto Liga dos Campeões 3 de novembro de 2021

Próximas partidas