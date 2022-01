Onde assistir ao vivo à final da Copinha 2022?

A maior competição das categorias de base está chegando ao fim, com apenas quatro clubes restantes para disputar o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior: América-MG, Santos, São Paulo e Palmeiras.

Durante a Copinha de 2022, vários canais foram disponibilizados para que o torcedor acompanhasse aos duelos do torneio, como o SporTV, na TV por assinatura, a Eleven, no portal online, e no canal do Paulistão, no YouTube, por exemplo.

Para a finalíssima não será diferente. Já transmitindo todos os jogos das últimas fases, o SporTV será o grande anfitrião da transmissão do duelo do dia 25 deste mês (terça-feira).

Como citado, basta agora saber quem disputará o último jogo da Copinha 2022: Santos e América-MG vão à semifinal nesta sexta (21), e Palmeiras e São Paulo jogam neste sábado (22) para ver quem ficará com a vaga restante da final.