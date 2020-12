Onde assistir ao vivo a Figueirense x Avaí, pela Série B?

Pela 31ª rodada, o clássico acontece neste sábado (26), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Avaí protagonizam mais um clássico neste sábado (26), às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada da do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Figueirense x Avaí DATA Sábado, 26 de dezembro de 2020 LOCAL Orlando Scarpelli - Florianópolis, SC HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral

ONDE VAI PASSAR?



Os dois times vivem momentos bastante diferntes na Série B / Foto: André Palma Ribeiro/Avaí/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FIGUEIRENSE

Na zona do rebaixamento, o precisa mais do que nunca vencer o clássico para conseguir dar início a uma reação e até respirar fora da zona. O probelma é que, na temporada de 2020, o Furacão não venceu do Avaí em nenhum dos jogos que disputaram.

Além disso, se vencer o clássico o Figueira também complica a briga do Avaí na primeira metade da abela de classificação da Série B.

De olho no clássico, Figueirense segue a sua preparação

⠀

Leia:https://t.co/3qkZhQwI72 pic.twitter.com/HGT9YNjko3 — Figueirense FC (@FigueirenseFC) December 23, 2020

Provável escalação do Figueirense: Rodolfo, Lucas Carvalho, Alemão, Vitor Mendes, Matheus Neris, Patrick, Elyeser, Léo Artur, Guilherme, , Diego Gonçalves.

AVAÍ

Já o Leão, ao contrário do rival, briga na parte de cima da tabela, mas viu seus adversários, que já jogaram na rodada, o complicarem. Com a vitória, o time de Claudinei Oliveira pode figurar na briga pelo G4 já nas próximas rodadas. Perder, porém, complica o time que entra em campo como nono colocado.

TREINO FECHADO! 🚫🎥



O técnico Claudinei Oliveira comanda daqui a pouco o treino, no gramado da Ressacada, em preparação para o Clássico de sábado.#VamosVamosLeão

📸: Leandro Boeira/@AvaiFC pic.twitter.com/eXSGgFiYIK — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) December 24, 2020

Provável escalação do Avaí: Glédson, Edílson, Betão, Alan Costa, Iury, Jean, Ralf, Valdívia, Getúlio, Rodríguez e Romulo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Figueirense Série B 20 de dezembro de 2020 Figueirense 1 x 2 Série B 17 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Figueirense Série B 2 de janeiro de 2021 18h45 (de Brasília) Figueirense x Série B 5 de janeiro de 2021 16h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 Série B 18 de dezembro de 2020 0 x 1 Avaí Série B 15 de dezembro de 2020

Próximas partidas