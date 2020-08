Onde assistir ao vivo a Bragantino x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Alvinegro estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (12), às 19h15 (de Brasília) ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

RB e entram em campo nesta quarta-feira (12), às 19h15 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Botafogo DATA Quarta-feira, 12 de agosto de 2020 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O amistoso terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com o por 1 a 1 na estreia do Brasileirão, o Bragantino entra em campo pensando apenas na vitória.

Após a partida contra o , o treinador elogiou Claudinho, mas evitou falar em mudanças no time.

"Foi muito bem, assim como a equipe. O Claudio é uma peça importante, assim como os outros. Sempre falei isso. Faz parte do nosso elenco e está nos ajudando, está crescendo, evoluindo. A gente fica feliz com isso", disse Felipe Conceição.

Já o Botafogo fará sua estreia fora de casa e, diante de tantas incertezas, o técnico Paulo Autuori não poupou críticas ao calendário do futebol brasileiro.

"O calendário brasileiro já é complicado por natureza. Em um ano atípico, as dificuldades serão acrescidas. Já iniciamos com essas dificuldades criando problemas para alguns clubes. Mas, estamos confiantes. Somos pragmáticos com a nossa realidade, não vamos entrar em euforia e nem em desespero. Nos preparamos da melhor maneira possível, mesmo com os problemas da pandemia. Mais do que uma equipe, estamos construindo um grupo", disse à Botafogo TV.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luís; Honda, Bruno Nazário e Caio Alexandre; Rhuan, Matheus Babi e Luis Henrique.

Provável escalação do Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Weverson, Ricardo Rayller e Matheus Jesus; Artur, Alerrandro e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Botafogo Amistoso 25 de julho de 2020 Botafogo 1 x 1 Fluminense Amistoso 1 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Botafogo Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 16h (de Brasília) Botafogo x Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 1 x 0 5 de agosto de 2020 Santos 1 x 1 Bragantino Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020

Próximas partidas