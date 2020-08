Onde assistir ao vivo a Bahia x Bragantino, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), em Pituaçu; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando mais uma vitória, o recebe o neste domingo (16), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Bahia), além do canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Bahia x Bragantino DATA Domingo, 16 de agosto de 2020 LOCAL Pituaçu - Bahia HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Bahia

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para Bahia) e Premiere, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com vitória sobre o no Brasileirão, o Bahia já se prepara para encarar o Bragantino que registra dois empates nas duas primeiras rodadas disputadas.

Apesar do atacante Élber ter sido poupado no treino da última sexta-feira (14), o clube informou que o jogador não preocupa e estará disponível para o confronto.

O técnico Roger Machado deve mandar a campo a mesma equipe que venceu o por 1 a 0.

Já o RB Bragantino aparece na décima posição, com apenas dois pontos e busca a primeira vitória no Brasileiro, após empatar com o na última rodada.

"'É um resultado injusto, pelo que nós fizemos tanto primeiro quanto no segundo tempo, se pegar as chances de gol no primeiro e no segundo as melhores foram nossa. Nós criamos muito, tivemos um grande volume e merecíamos sair com a vitória hoje. Não é com uma pequena não, com uma grande vitória. To satisfeito pelo desempenho, volume criado e deveríamos ter matado o jogo durante a partida porque tivemos chances para isso. Esse foi o pecado e essa é a lição que a gente leva, felizmente ta no inicio do campeonato e com certeza aprendemos essa lição hoje", analisou Felipe Conceição.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Flávio, Daniel; Élber, Rossi e Rodriguinho.

Provável escalação do Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus, Claudinho; Artur, Alerrandro, Morato.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 (7) x (6) 1 Atlético (BA) 8 de agosto de 2020 Bahia 1 x 0 Coritiba Campeonato Baiano 13 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Bahia Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 20h (de Brasília) Ceará x Bahia Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 18h (de Brasília)

BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Bragantino Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 Bragantino 1 x Botafogo Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020

Próximas partidas