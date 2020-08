Onde assistir ao vivo a Avaí x Botafogo-SP, pela Série B do Brasileiro 2020?

Os times se enfrentam nesta terça-feira (18), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Quarta rodada da do Campeonato Brasileiro, e o -SP vai à Florianópolis para visitar o Avaí, na Ressacada, nesta terça-feira (18), às 19h15 (de Brasília) A partida terá transmissão ao vivo do Sportv (exceto SC), na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Botafogo-SP DATA Terça-feira, 18 de agosto de 2020 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Avaí na Ressacada / Foto:Everson / Wikimedia

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv (exceto SC), na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Atualmente, o Avaí é o décimo colocado na tabela da Série B, com três pontos conqusitados em duas partidas disputadas. Na última rodada, os catarinense descansaram, já que o adversários, Confiança, tinha compromisso pelo Campeonato Pernambucano e a partida precisou ser adiada.

Provável escalação da Avaí: Lucas Frigeri; Arnaldo, Betão (Rafael Pereira), Victor Sallinas, Capa; Ralf, Bruno Silva, Valdívia;Jonathan, Pedro Castro e Gastón Rodríguez.

BOTAFOGO-SP

Com os mesmo três pontos do adversário Avaí e com um jogo a mais, o Botafogo-SP é o ocupa a 12ª colocação, por diferença no saldo de gols. O comandante tricolor, Claudinei Oliveira, passou dois anos à frente do Avaí, recentemente, e deve apostar nisso como uma vantagem para o duelo.

Provável escalação da Botafogo-SP: Darley; Valdemir, Robson, Jordan, Guilherme Romão; Ferreira, Elicarlos,Gabriel Calabres; Jeferson, Wellington Tanque e Luketa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 1 x 0 Avaí Série B 11 de agosto de 2020 Avaí 3 x 1 Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Cuiabá Série B 22 de agosto de 2020 11h (de Brasília) Oeste x Avaí Série B 28 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília)

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 0 x 1 Série B 15 de agosto de 2020 Botafogo-SP 2 x 0 Confiança Série B 11 de agosto de 2020

Próximas partidas