Onde assistir ao vivo a Athletic Bilbao x Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol?

Equipes entram em campo neste domingo (14), às 8h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

de Madrid e retornam aos gramados na manhã deste domingo (14), às 8h (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bilbao x DATA Domingo, 14 de junho de 2020 LOCAL San Mames - Bilbau, ESP HORÁRIO 8h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Atlético de Madrid luta para subir na tabela, até então, ocupa a sexta posição, somando 45 pontos.

Mais times

Para o duelo, o técnico Simeone não poderá contar com João Felix, suspenso. Marcos Llorente deve aparecer no meio-campo, com Saul e Thomas Partey no apoio.

Por outro lado, o Athletic aparece na décima posição e busca a terceira vitória consecutiva na .

Yuri e Inigo Cordoba devem aparecer no lado esquerdo, enquanto Mikel Vesga deve ancorar o meio-campo ao lado de Dani Garcia.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Lodi; Níguez, Partey; Carrasco, Llorente, Koke; Diego Costa.

Provável escalação do Atletic Bilbao: Simón; Capa, Álvarez, Martínez, Yuri; García, Vesga; Raúl García, Muniain, Córdoba; Williams.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 2 x 2 La Liga 7 de março de 2020 2 x 3 Atlético de Madrid La Liga 11 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasuna x Atlético de Madrid La Liga 17 de junho de 2020 17h (de Brasília) Atlético de Madrid x Real La Liga 20 de junho de 2020 17h (de Brasília)

ATHLETIC BILBAO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 1 x 0 La Liga 1 de março de 2020 Real Valladolid 1 x 4 Athletic Bilbao La Liga 8 de março de 2020

Próximas partidas