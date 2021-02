Onde assistir ao vivo a Arsenal x Benfica, pela Liga Europa?

Times entram em campo nesta quinta (25), às 14h55 (de Brasília), pela segunda fase da Europa League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, Arsenal e Benfica vão em busca de uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. O duelo terá mando dos Gunners, mas será disputado em Atenas, na Grécia, por conta das medidas de restrição do Reino Unido com relação à Covid-19. A partida, que acontece nesta quinta-feira (25), às 14h55 (de Brasília), terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Benfica DATA Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Karaiskákis - Atenas, GRE HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Gunners vão em busca de uma vaga nas oitavas de final da Europa League / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL

Atualmente em 11º lugar na Premier League, o Arsenal vê a Europa League como uma oportunidade de salvar a temporada de altos e baixos que vem fazendo. Para chegar às oitavas de final, a equipe de Arteta aposta nos gols de Aubameyang e em uma defesa formada pelos brasileiros David Luiz e Gabriel Magalhães.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Héctor Bellerin, David Luiz, Gabriel Magalhães e Tierney; Xhaka, Dani Ceballos, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang.

BENFICA

O Benfica também vem decepcionando no Campeonato Português e já vê Jorge Jesus ter seu cargo ameaçado. Para a partida desta quinta, o treinador ex-Flamengo poderá contar com o artilheiro Darwin Nuñes e com os retornos de Weigl e Pizzi.

Provável escalação do Benfica: Helton Leite; Gilberto, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo; Silva, Weigl, Pizzi e Everton Cebolinha; Darwin Nuñez e Waldschmidt.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 0 x 1 Manchester City Premier League 21 de fevereiro de 2021 Benfica 1 x 1 Arsenal Liga Europa 18 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leicester City x Arsenal Premier League 28 de fevereiro de 2021 09h (de Brasília) Burnley x Arsenal Premier League 06 de março de 2021 09h30 (de Brasília)

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Farense 0 x 0 Benfica Campeonato Português 21 de fevereiro de 2021 Benfica 1 x 1 Arsenal Liga Europa 18 de fevereiro de 2021

Próximas partidas