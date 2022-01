Onde assistir ao Campeonato Paulista 2022?

O Campeonato Paulista, também conhecido como Paulistão, está de volta nesta temporada. Ao todo, 16 clubes participam da fase de grupos, mas a competição tem Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e RB Bragantino favoritos ao título nesta edição.

Para esta temporada, por exemplo, os torcedores terão a oportunidade de acompanhar os jogos do Campeonato Paulista em diversos serviços diferentes, como jogos na TV aberta, streaming e no pay-per-view.

Em 2021, o São Paulo superou o Palmeiras por 2 a 0 na grande final. Mas quem será o grande vencedor nesta edição?

A GOAL te mostra onde e como assistir aos jogos do Campeonato Paulista 2022.

Onde assistir aos jogos do Campeonato Paulista 2022?

Para esta edição do Campeonato Paulista, os torcedores terão uma série de serviços na TV aberta, streaming e pay-per-view para acompanhar os jogos de um dos maiores estaduais no Brasil.

Na TV aberta, por exemplo, a Record TV transmitirá os jogos das principais equipes da competição, além de transmitir os jogos no Play Plus e no Portal R7, no streaming.

Ainda no streaming, a Warner Media também comprou os direitos para transmitir os jogos do Campeonato Paulista na HBO Max e no Estádio TNT Sports.

Agora, os torcedores também podem acompanhar aos jogos pelo Canal Premiere, do Grupo Globo, no pay-per-view. Para fechar, a Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição, também transmite os jogos no Paulistão Play, no seu streaming, e no canal da federação, no YouTube, gratuitamente.

Quais são os grupos e equipes classificadas no Campeonato Paulista 2022?

Grupo A

Corinthians

Água Santa

Guarani

Inter de Limeira

Grupo B

São Paulo

Ferroviária

São Bernardo

Grêmio Novorizontino

Grupo C

Palmeiras

Botafogo-SP

Ituano

Mirassol

Grupo D