Onde assistir a América-MG x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), na Arena Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta (confira a programação completa).

Em busca do segundo título do Brasileirão feminino, o Palmeiras volta a campo após o empate sem gols com o RB Bragantino na rodada de estreia. No momento, as Palestrinas ocupam a nona posição, com um ponto conquistado. Já o América-MG, em sétimo lugar, empatou com o Juventude por 1 a 1 na primeira rodada.

Prováveis escalações

América-MG feminino: Tainá, Maiara, Mimi, Vitória Kaíssa, Ilana, Ana Flavia, Rafa Levis, Iara, Soraya, Emily Arias, Gadu.

Mais artigos abaixo

Palmeiras feminino: Natascha, Fe Palermo, Pati Maldaner, Isadora Amaral, Brena Carolina, Diany Martins, Yoreli Rincon, Lais Estevam, Taina Maranhão, Soll e Amanda Gutierres.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?