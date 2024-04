Onde assistir a Alianza Lima x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Estádio Alejandro Villanueva; confira a transmissão e outras informações do jogo

Alianza Lima e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela primeira rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para RJ e NE) na TV aberta, da Paramount+ e do Globoplay no streaming, além do ge na internet (veja a programação completa).

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense está no Grupo A ao lado de Cerro Porteño, Alianz Lima e Colo-Colo. Para a estreia, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Diogo Barbosa e John Kennedy, expulsos na final da Recopa.

Do outro lado, o Alianza Lima chega embalado com a vitória sobre o Los Chankas por 3 a 0 no Campeonato Peruano. Atualmente, ocupa a sexta posição no torneio nacional. Na Libertadores, o clube fará sua 29ª participação na história e busca quebrar o jejum de 11 anos sem uma vitória no torneio. O último triunfo foi em 2012, quando venceu o Nacional-URU por 1 a 0.

Confira os jogadores do Fluminense relacionados para a estreia na Libertadores

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Defensores: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Justen, Marcelo, Samuel Xavier e Thiago Santos;

Meias: Alexsander, André, Arthur, Lima, Martinelli e Renato Augusto;

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Isaac, Jhon Arias, Kauã Elias, Lelê, Lucumí e Marquinhos.

Prováveis escalações

Alianza Lima: Ángelo Campos (Franco Saravia); Jiovany Ramos, Carlos Zambrano e Renzo Garces; Sebastián Rodriguez, Catriel Cabellos, Jesús Castillo, Kevin Serna e Juan Freytes; Cecilio Waterman e Hernán Barcos. Técnico: Alejandro Restrepo.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Thiago Santos), Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Renato Augusto (Ganso); Marquinhos (Douglas Costa), Jhon Arias e Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Alianza Lima

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Ganso, Cano, Manoel, Marlon e Keno estão no departamento médico, enquanto John Kennedy e Diogo Barbosa cumprem suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de abril de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva - Lima, Peru

Arbitragem: Andres Matonte (árbitro), Nicolas Taran e Carlos Barreiro (assistentes), Esteban Ostojich (quarto árbitro), Leodan Gonzalez (VAR)