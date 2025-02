Onde assistir a Alianza Lima x Boca Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2025

Enquanto argentinos estreiam na competição, peruanos vêm de triunfo na fase anterior da pré; veja quem transmite

Alianza Lima e Boca Juniors vão a campo nesta terça-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), no jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores 2025. O jogo será no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, Peru, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação completa).

O clube peruano volta a campo pela Copa Libertadores após desbancar o Nacional do Paraguai na primeira fase, com empate por 1 a 1 em Assunção na ida, e vitória por 3 a 1 em casa na volta. A equipe venceu por 3 a 0 na estreia do Campeonato Peruano, mas perdeu o último jogo para o Alianza Atlético.

Os Xeneizes estreiam neste jogo na Libertadores 2025 e, embora tenham desfalques importantes, precisam assegurar um bom resultado para a volta na La Bombonera. A equipe volta à competição após uma edição de fora, e dá seu primeiro passo na busca pelo hepta - título que não conquista desde 2007.

Mais artigos abaixo

Alianza Lima e Boca Juniors se enfrentaram pela última vez na fase de grupos da Libertadores 2018. No Peru, o empate sem gols prevaleceu, enquanto na Argentina, vitória do time da casa por 5 a 0.

Prováveis escalações

Alianza Lima: Vizcarra; Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco; Noriega, Lavandeira e Ceppelini; Castillo, Barcos e Quevedo. Técnico: Nestor Gorosito.

Boca Juniors: Marchesín; Di Lollo, Battaglia e Ayrton Costa; Juan Barinaga, Camilo Rey Domenech, Alarcón e Saracchi; Zeballos, Merentiel e Palacios. Técnico: Fernando Gago.

Desfalques

Alianza Lima

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

O goleiro Sergio Romero, os zagueiros Jorge Nicolás Figal e Marcos Rojo, os meio-campistas Ander Herrera e Tomás Belmonte, e o atacante Edinson Cavani estão lesionados. O lateral Luis Advíncula cumpre suspensão pelo vermelho na derrota para o Cruzeiro na Sul-Americana 2024.

Quando é?