Onde assistir a Al Wehda x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), às 13h (de Brasília), pela 22ª rodada da Liga Saudita; veja como acompanhar

Al Wehda e Al Nassr vão a campo nesta terça-feira (25), às 13h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no King Abdul Aziz Stadium, em Meca, e terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo BandSports, Bandplay, site da Band, Canal GOAT e do canal Esporte na Band no YouTube (clique aqui e confira a programação completa).

O Al Nassr viu sua impressionante sequência de cinco vitórias no Campeonato Saudita chegar ao fim na última rodada. A derrota por 3 a 2 para o Al Ettifaq, dentro de casa, não apenas interrompeu a boa fase, como custou à equipe de Cristiano Ronaldo um lugar no G3 da competição. Agora na quarta colocação, com 44 pontos, o time precisa reagir para seguir na briga por uma vaga na Champions League da Ásia. Com 11 pontos de desvantagem para o líder Al Ittihad, o título já parece um sonho distante, mas a missão de voltar à elite continental ainda está aberta. Para isso, vencer fora de casa é essencial, e o confronto contra o lanterna surge como uma oportunidade perfeita para se reerguer.

O Al Wehda, por outro lado, vive um verdadeiro pesadelo na temporada. Último colocado da Liga Saudita com apenas 13 pontos, o time tem a pior campanha do campeonato, acumulando apenas três vitórias em 21 rodadas. São sete partidas sem vencer, com seis derrotas e um empate, um desempenho que ameaça seriamente sua permanência na elite do futebol saudita.

Prováveis escalações

Al Wehda: Al-Owisher; Al-Salem, Yamiq, Al-Hafith, Al Muwallad; Bacuna, Cretu; Goodwin, Naji, Amyn; Ighalo

Al Nassr: Bento; Boushal, Al-Fatil, Laporte, Mohammed; Yahya, Brozovic, Al-Hassan; Mané, Ghareeb, Cristiano Ronaldo

Desfalques

Al Wehda

Nawaf Al-Azizi (lesão no ligamento cruzado anterior).

Al Nassr

Jhon Durán e Simakan cumprem suspensão, enquanto Otávio e Al Najei desfalcam o time por lesão.

Quando é?