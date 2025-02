Onde assistir a Al Wasl x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus na Champions League da Ásia 2024/25

Já classificados para o mata-mata, clubes se enfrentam pela última rodada do grupo da região oeste do torneio

Al Wasl e Al Hilal entram em campo nesta terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada do grupo da região oeste da Champions League da Ásia 2024/25. O jogo acontecerá no Zabeel Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

Com vaga assegurada nas oitavas de final do torneio, o Al Wasl fecha sua participação nesta primeira fase jogando em seus domínios, mas diante de um forte adversário. Quinto colocado com 11 pontos, o clube dos Emirados Árabes Unidos tenta melhorar sua posição na classificação final da chave.

O Al Hilal também já confirmou seu lugar no mata-mata. Líder do grupo com 19 pontos, o time de Jorge Jesus busca manter seu lugar no topo e a invencibilidade no torneio, apesar de encerrar sua campanha na fase de grupos jogando fora de casa.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Al Wasl: Al-Senani; Uchino, Jung Seung-hyun, Pérez, Abdulrahman Saleh; Sidibe, Poblete; Fábio Lima, Giménez, Ali Saleh; João Pedro. Técnico: Milos Milojevic

Al Hilal: Bono; Al-Yami, Tambakti, Al-Bulaihi, Al-Harbi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Kaio César, Malcom, Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus

Desfalques

Al Wasl

Sem ausências confirmadas.

Al Hilal

Se recuperando de lesões, Renan Lodi e Aleksandar Mitrovic estão indisponíveis.

Quando é?