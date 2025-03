Onde assistir a Al Rayyan x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino nas oitavas de final da Champions League da Ásia 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (4), pelo mata-mata da Liga dos Campeões da Ásia; veja como acompanhar

Al Rayyan e Al Ahli entram em campo nesta terça-feira (4), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pelas oitavas de final da Champions League da Ásia 2024/25. A partida acontece no Ahmed bin Ali Stadium, no Qatar, e tem transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

O Al Rayyan chega para o duelo buscando surpreender após uma fase de grupos instável. Com apenas duas vitórias em oito jogos, a equipe catariana garantiu sua vaga nas oitavas com a sétima colocação no Grupo Oeste. No entanto, a última rodada expôs fragilidades defensivas, com uma derrota por 2 a 0 para o Esteghlal. No campeonato nacional, o Al Rayyan ocupa a quinta posição, com 24 pontos, e sabe que precisará elevar seu nível de jogo para bater de frente com um dos times mais sólidos da temporada.

O Al Ahli, por outro lado, chega embalado e com status de favorito. Lutando pelas primeiras colocações no Campeonato Saudita, a equipe ocupa o quinto lugar, com 47 pontos, e está a apenas três do terceiro colocado, posição que garante vaga na próxima edição da Champions. Além disso, o time de Matthias Jaissle vem de três vitórias consecutivas na liga nacional e mostrou sua força na fase de grupos da Champions, onde terminou invicto, com sete vitórias e apenas uma derrota. O Al Ahli só não ficou com a liderança geral do Grupo Oeste por ter marcado menos gols que o Al Hilal, mas chega com um dos melhores desempenhos da competição até o momento.

Prováveis escalações

Al Rayyan: Sami Habib; David García, André Amaro, Amid Mahajna, Murad Naji, Julien de Sart, Hazem Shehata, Mohamed Surag, Adam Bareiro, Trezeguet e Róger Guedes. Técnico: Artur Jorge.

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez, Balobaid; Kessié, Aljohani, Gabri Veiga; Mahrez, Galeno e Toney (Roberto Firmino). Técnico: Matthias Jaissle.

Desfalques

Al Rayyan

Tameem Mansour, Mostafa Osama Abouelela e Ahmed Al-Minhali (lesionados)

Al Ahli

Alexsander e Otayf (lesionados)

Quando é?