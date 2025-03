Onde assistir a Al Nassr x Esteghlal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final da Champions League da Ásia 2024/25

Equipes decidem quem fica com a vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões da AFC; veja quem transmite

Al Nassr e Esteghlal se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 15h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League da Ásia. A partida será no King Saud University Stadium, em Riad, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação diária dos jogos).

O Al Nassr passou em terceiro lugar do Grupo Oeste na fase de grupos, com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Além disso, a equipe tem o quarto melhor ataque de toda a competição - incluindo o Grupo Leste - e usará isso para favorecer o jogo de volta após um 0 a 0 na ida.

Já o Esteghlal, atual vice-campeão do Irã, passou como sexto colocado do grupo e enfrenta a dura missão de visitar o time de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e companhia. Além do empate sem gols no primeiro jogo, a equipe também vem de derrota para o Persepolis na liga nacional, e terá de reverter a sequência.

Além do jogo de ida, as equipes também se enfrentaram na terceira rodada da fase de grupos da Champions asiática. O jogo terminou com vitória saudita por 1 a 0, com gol de Aymeric Laporte.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Al Fatil, Al Najdi; Al Sulaiheem e Brozovic; Ângelo, Cristiano Ronaldo, Jhon Durán e Sadio Mané. Técnico: Stefano Pioli.

Esteghlal: Hosseini; Rezaeian, Hardani, Cheshmi, Raphael Silva e Sohrabian; Ahmadi, Rezavand, Ndong e Koushki; Azadi. Técnico: Miodrag Bozovic.

Desfalques

Al Nassr

Otavio, Al Ghanam, Laporte, Alkhaibari e Lajami são desfalques por lesão para Pioli.

Esteghlal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?