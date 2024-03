Onde assistir a Al Nassr x Al Raed ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita

Times vão a campo em jogo válido pela 23ª rodada da Saudi Pro League; confira os detalhes e onde acompanhar ao vivo

Al Nassr e Al Raed se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 14h (horário de Brasília), valendo a 23ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será no Al Awal Park, estádio do time de Cristiano Ronaldo, e contará com transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no Youtube (clique e confira a programação completa dos jogos).

A equipe da casa chega para a partida visando se recuperar do revés sofrido nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, por 1 a 0 para o Al Ain. Antes disso, o time mantinha uma série de cinco jogos invictos na temporada, e precisa retomar o caminho das vitórias. Atual segundo colocado na Saudi Pro League, ainda tem esperanças de alcançar o líder Al Hilal, embora seja uma tarefa difícil tirar nove pontos de diferença.

No primeiro lugar fora da zona de rebaixamento, o Al Raed ainda não venceu nenhum jogo em 2024. A equipe perdeu o último jogo em casa para o Al Fayha por 2 a 1, e precisa pontuar contra o Al Nassr para se manter na briga pela permanência na primeira divisão, já que o clube que abre o Z-4 tem apenas dois pontos a menos.

Mais artigos abaixo

Em retrospectos recentes, nos últimos cinco confrontos entre as equipes tiveram quatro vitórias para o Al Hilal e apenas um empate, sendo o último deles pelo Saudita, no ano passado, que acabou em 3 a 1 para o time de Luís Castro.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Al Nassr: David Ospina; Al-Amri, Nawaf Boushal, Aymeric Laporte e Alex Telles; Abdullah Alkhaibari, Marcelo Brozovic e Otavio; Al-Najei, Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Técnico: Luís Castro.

Al Raed: André Moreira; Al-Dawsari, Al-Rajeh, Oumar Gonzalez, Loum e Al-Jayzani; Al-Bishi, Maghrahi e Alsubaie; Júlio Tavares e Karim El Berkaoui. Técnico: Igor Jovicevic.

Desfalques

Al Nassr

O brasileiro Anderson Talisca teve lesão muscular no treino para a Champions League da Ásia e é desfalque pelas próximas semanas.

Al Raed

Sem desfalques confirmados.

Quando é?