Onde assistir a Al Nassr x Al Fayha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024

Equipes vão a campo em compromisso pela Saudi Pro League 2024; confira onde assistir o time de CR7 e mais detalhes

Al Nassr e Al Fayha se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 12h (horário de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será no Al Awal Park, em Riade, na Arábia Saudita, e terá transmissão ao vivo do canal BandSports, na televisão fechada, e do Canal GOAT, através do Youtube (clique aqui para ver a programação completa).

Vice-líder da Saudi Pro League, a campanha do Al Nassr é boa até aqui, com 21 vitórias em 27 jogos. Nos últimos cinco pela liga, está em uma sequência de quatro triunfos consecutivos, embora tenha sido derrotado pelo Al Hilal na semifinal da Supercopa da Arábia Saudita na última partida. O clube ainda tem essa reta final do torneio pela frente e a semi da Copa do Rei, que terão foco total de Cristiano Ronaldo e companhia.

Vindo de uma vitória por 3 a 0 na rodada anterior sobre o Al Okhdood, o Al Fayha faz uma campanha mediana no Campeonato Saudita, e está na nona colocação com 35 pontos. A irregularidade é um fator que representa os últimos duelos do time, duas vitórias, duas derrotas e um empate no retrospecto recente. Como visitante, a equipe venceu seis de suas 13 partidas na competição, e, sem dúvidas, tentará ao menos somar pontos neste duelo.

Os times se encontraram pela última vez em fevereiro, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Na ocasião, o Al Nassr venceu os dois jogos, por 1 a 0 fora de casa na ida, e 2 a 0 como mandante na volta.

Prováveis escalações

Al Nassr: Alaa Najjar; Boushal, Alawjami, Laporte e Alex Telles; Brozovic, Alkhaibari e Otávio; Ghareeb, Cristiano Ronaldo e Mané. Técnico: Luís Castro.

Al Fayha: Stojkovic; Baqawi, Al Khaibari, Al Shuwaish e Konan; Cimirot, Al Safari e Sabiri; Sakala, Nwakaeme e Onyekuru. Técnico: Vuk Rasovic.

Desfalques

Al Nassr

Anderson Talisca, com lesão muscular, segue fora da temporada. Al Najei, Ospina e Abdullah, também machucados, são desfalques para a partida.

Al Fayha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 19 de abril de 2024

Horário: 12h (de Brasília)