Onde assistir a Al Nassr x Al Ain ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões da Ásia

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (11), pelo jogo de volta das quartas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Nassr, da Arábia Saudita, recebe o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na tarde desta segunda-feira (11), no Al-Awwal Park, em Riad, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Pressionado, o time de Cristiano Ronaldo e Luís Castro não sabe o que é vencer há três jogos e precisa reverter o placar do jogo de ida. A equipe foi derrota nos Emirados Árabes, por 1 a 0, com gol de Soufiane Rahimi. No Campeonato Saudita, a equipe se vê com poucas chances de alcançar o Al Hilal, já que tem oito pontos a menos em 23 jogos disputados. Para este duelo, a equipe não poderá contar com Aymeric Laporte, expulso no último jogo.

Do outro lado, o Al Ain é comandado por um velho conhecido do futebol brasileiro: o técnico Hernán Crespo. O treinador assumiu a equipe em novembro de 2023 e soma 16 jogos, com dez vitórias, dois empates e quatro derrotas. A equipe joga pelo empate para avançar de fase.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Getty

Al Nassr: David Ospina; Sultan Al-Ghannam, Ali Lajami, Mohammed Al-Fatil, Alex Telles; Abdullah Alkhaibari, Abdulmajeed Al-Sulaiheem, Otávio; Ayman Ahmed, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo Técnico: Luís Castro.

Al Ain: Khalid Eisa; Bandar Al Ahbabi, Khalid Hashemi, Kouame Autonne, Erik Jorgens; Yong Woo Park, Yahia Nader, Matías Palacios; Mohammed Abbas, Kaku e Soufiane Rahimi. Técnico: Hernán Crespo.

Desfalques

Al Nassr

Aymeric Laporte, suspenso, está fora.

Al Ain

Sem desfalques confirmados.

Quando é?