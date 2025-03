Onde assistir a Al Ittihad x Al Okhdood ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Em situações opostas na tabela, clubes se enfrentam pela 23ª rodada da Saudi Pro League

Al Ittihad e Al Okhdood entram em campo neste domingo (2), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no Alinma Stadium e tem transmissão ao vivo do BandSports, Esporte na Band (YouTube) e Canal GOAT (confira a programação completa de futebol aqui).

Líder da competição com 56 pontos, o Al Ittihad tenta reagir após um empate contra o Al Khaleej na última rodada. Com quatro pontos de vantagem para o vice-líder Al Hilal (que já jogou na rodada), o time de Karim Benzema mira a vitória em casa para abrir mais distância na ponta.

Já o Al Okhdood vive situação bem diferente. Vice-lanterna do campeonato com apenas 16 pontos, o time comandado pelo ex-zagueiro croata Stjepan Tomas busca acabar com o jejum de vitórias (são seis rodadas sem vencer) para respirar um pouco na parte de baixo da tabela.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al-Sqoor, Al Mousa, Danilo Pereira, Kadesh; Kanté, Fabinho; Diaby, Aouar, Al-Aboud; Benzema. Técnico: Laurent Blanc

Al Okhdood: Paulo Vítor; Al-Zabdani, Lowe, Al-Rubaie, Al-Qaydhi; Pedroza, Petros; Bassogog, Musona, Al-Zubaidi; Barry. Técnico: Stjepan Tomas

Desfalques

Al Ittihad

No departamento médico, Abdulelah Al-Amri está indisponível. Steven Bergwijn e Muhannad Al-Shanqeeti são dúvidas.

Al Okhdood

Com uma lesão no joelho, Awadh Khamis está fora.

Quando é?