Onde assistir a Al Ittihad x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Benzema e de Jorge Jesus no Campeonato Saudita 2024/25

Brigando pela ponta da competição, clubes fazem confronto direto no fechamento da 21ª rodada da Saudi Pro League

Al Ittihad e Al Hilal entram em campo neste sábado (22), às 15h15 (horário de Brasília), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no Alinma Stadium e tem transmissão ao vivo da Band, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e Canal GOAT (veja a programação completa de futebol aqui).

Líder do campeonato com 52 pontos, o Al Ittihad tenta se manter na ponta com folgas. Com quatro pontos de vantagem na liderança, o time de Karim Benzema tem a vantagem de jogar em seus domínios e chega para o duelo com cinco vitórias nas últimas seis partidas disputadas.

O Al Hilal, por sua vez, é o vice-líder da competição, com 48 pontos somados. Em busca do bicampeonato, o time de Jorge Jesus tenta superar o momento de oscilação (são apenas três vitórias nos últimos seis jogos) e vai em busca do triunfo para encostar no rival.

Mais artigos abaixo

Escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al-Shanqeeti, Al Mousa, Danilo Pereira, Kadesh; Kanté, Fabinho; Diaby, Aouar, Bergwijn; Benzema. Técnico: Laurent Blanc

Al Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Al-Tambakti, Al-Harbi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Kaio César, Malcom, Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus

Desfalques

Al Ittihad

No departamento médico, Mario Mitaj e Ahmed Sharahili são dúvidas.

Al Hilal

Se recuperando de lesões, Renan Lodi e Aleksandar Mitrovic têm retorno incerto.

Quando é?