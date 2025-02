Onde assistir a Al Hilal x Persepolis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus na Liga dos Campeões da Ásia 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (04), na KINGDOM ARENA; veja tudo o que você precisa saber

Al Hilal e Persepolis se enfrentam nesta terça-feira (04), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 7ª rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da Ásia 2024/25. A partida acontece na KINGDOM ARENA e terá transmissão ao vivo da ESPN4 e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

O Al Hilal inicia uma nova era, após a saída de Neymar para o Santos. Considerando, porém, a longa ausência do brasileiro ao longo dos últimos meses, a equipe tentará provar que manterá o alto nível. Comandados por Jorge Jesus, os sauditas lideram o Grupo B do torneio, com 16 pontos, e já estão confortavelmente classificados ao mata-mata.

O Persepolis, enquanto isso, ainda não tem vaga assegurada na próxima fase. A equipe é a 7ª colocada, com os mesmo seis tentos do Esteghlal, 8° colocado e primeiro dentro do G-8, mas com um jogo a menos. Uma vitória poderia encaminhar a vaga.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Albulayhi e Lodi; Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Al-Hamdan e N. Al-Dawsari; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Persepolis: Beiranvand; Moharrami, Ansari, Rabikhah e Mahini; Ah Madzadeh, Kamiyabinia e Mosalman; Ali Alipour, Mehdi Taremi e Amiri. Técnico: Branko Ivankovic.

Desfalques

Al Hilal

Sem desfalques divulgados.

Persepolis

Sem desfalques divulgados.

