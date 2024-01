Onde assistir a Al Hilal x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (28), no Kingdom Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Al Hilal e Inter Miami se enfrentam na tarde desta segunda-feira (29), às 15h (de Brasília), em um amistoso no Kingdom Arena, na Arábia Saudita. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV (veja a programação completa aqui).

Entrando em campo pela primeira vez em 2024, o líder do Campeonato Saudita, Al-Hilal, recebe o Inter Miami, da MLS, em Riad. Mesmo sem Neymar, em recuperação de lesão, os comandados de Jorge Jesus fecharam 2023 com uma surpreendente sequência de 20 vitórias em todas as competições.

Do outro lado, o Inter Miami busca começar a temporada com uma vitória e encerrar o jejum. Seu último triunfo foi contra o Toronto, com um placar de 4 a 0, em 21 de setembro. Desde então, a equipe acumulou seis derrotas e quatro empates nos últimos 10 jogos. O recém-contratado Luis Suárez entrará em campo ao lado de Lionel Messi.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Al Hilal: Al-Wutaian; Al-Mufarrij, Jahfali, Al-Shahrani, Lodi; Al-Juwayr, Neves, Milinkovic-Savic; Malcolm, Mitrovic, Michael.

Inter Miami: Callender; Yedlin, Kryvtsov, Aviles, McVey, Allen; Gressel, Ruiz, Busquets; Messi, Suarez.

Desfalques

Al Hilal

Neymar se recupera de lesão no ligamento cruzado, enquanto Bono e Kalidou Koulibaly defendem suas respectivas seleções na Copa Africana de Nações.

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Quando é?