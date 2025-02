Onde assistir a Al Hilal x Al Riyadh ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus Campeonato Saudita 2024/25

Al Hilal volta a campo pelo Sauditão em busca da liderança; veja tudo o que você precisa saber para o confronto na KINGDOM ARENA

Al Hilal e Al Riyadh se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 14h (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece na KINGDOM ARENA e terá transmissão do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

O Al Hilal tem como principal objetivo retomar a liderança do Sauditão, atualmente em 2° lugar e com 47 pontos - dois a menos que o líder Al Ittihad. A equipe perdeu a ponta da tabela na última rodada, quando não passou de um 2 a 2 com o Damac, mas aposta em seu ataque - o melhor da competição, com 59 gols - e na boa fase recente - quatro vitórias em seis jogos - para voltar aos trilhos dos triunfos.

O Al Riyadh, enquanto isso, vai vivendo um 2024/25 melhor do que a temporada passada, atualmente em 7° lugar, com 28 pontos. O problema é que os comandados de Sabri Lamouchi venceram apenas duas das últimas seis partidas e vêm de uma derrota por 3 a 2 para o Al Kholood. A quatro pontos do G-6, o time tem uma pedreira pela frente.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Tambakti e Al-Harbi; Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Kaio César, Malcom e Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Riyadh: Borjan; Asiri, Barbet, Tambakti e Al-Khaibari; Toze e Kai; Bayesh, Lega e Mensah; Konaté. Técnico: Sabri Lamouchi.

Desfalques

Al Hilal

Aleksandar Mitrovic e Renan Lodi (lesionados).

Al Riyadh

Sem desfalques divulgados.

Quando é?