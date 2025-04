Onde assistir a Al Hilal x Al Khaleej, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus no Campeonato Saudita 2024/25

Clubes medem forças nesta quinta pela 28ª rodada da Saudi Pro League

Al Hilal e Al Khaleej entram em campo nesta quinta-feira (17), às 12h50 (horário de Brasília), em compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece na Kingdom Arena, em Riad, e possui transmissão ao vivo do BandSports e do Canal GOAT (confira a programação completa de futebol aqui).

Sem vencer há duas rodadas, o Al Hilal tenta voltar ao caminho das vitórias. Vice-líder com 58 pontos, o time de Jorge Jesus tenta se aproximar do líder Al Ittihad, que está sete pontos à frente.

O Al Khaleej também se recuperar no campeonato. Com apenas uma vitória nas últimas 10 rodadas, o clube ocupa a 10ª posição com 33 pontos e mira colocar um ponto final no momento ruim.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Al-Tambakti, Koulibaly, Al-Bulaihi; Kaio César, Kanno, Milinkovic-Savic, Renan Lodi; Marcos Leonardo, Malcom; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus

Al Khaleej: Ozaybi; Hamzi, Al-Fahad, Al-Shaafi, Rebocho; Al-Samiri, Kourbelis; Murg, Fortounis, Fábio Martins; Al-Salem. Técnico: Georgios Donis

Desfalques

Al Hilal

Com uma lesão na coxa, Abdullah Al-Hamdan está indisponível.

Al Khaleej

Sem ausências confirmadas.

Quando é?