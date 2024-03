Onde assistir a Al Hilal x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Neymar e Benzema na Liga dos Campeões da Ásia

Clássico vale a ida das quartas de final da Champions asiática; veja os detalhes e onde assistir

Al Hilal e Al Ittihad fazem o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia nesta terça-feira (5), às 15h (horário de Brasília). O palco da partida será a Kingdom Arena, estádio do time de Neymar, em Riade, e terá transmissão exclusiva do canal ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming do grupo Disney (clique aqui e veja a programação completa).

O time comandado por Jorge Jesus vem de 25 jogos vencendo, e precisa de mais duas caso queira quebrar o recorde mundial de vitórias consecutivas. Líder isolado do Campeonato Saudita, também se classificou em primeiro lugar no grupo da Champions da Ásia com cinco vitórias e um empate em seis jogos.

Embora também tenha um treinador de sucesso no futebol sul-americano e diferentes estrelas no time, a equipe de Marcelo Gallardo não vem tendo o mesmo sucesso do rival. Apesar da classificação em primeiro lugar no grupo do torneio, com cinco vitórias e uma derrota, está na quinta colocação do Campeonato Saudita e longe dos classificados à próxima edição da Liga.

O retrospecto recente das equipes também é favorável ao Al Hilal, que venceu sete dos últimos dez confrontos diretos, além de mais dois empates e apenas uma vitória do clube de Jeddah. O último jogo foi pelo Campeonato Saudita, no dia 1º deste mês de março, em que o time de Malcom, Mitrovic e companhia saiu vitorioso por 3 a 1.

Prováveis escalações

Al Ahli: Bounou; Abdullhamid, Koulibaly, Al-Bulaihi e Renan Lodi; Ruben Neves, Milinkovic-Savic e Malcom; Michael, Mitrovic e Al Dawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ittihad: Marcelo Grohe; Al-Manhali, Luiz Felipe, Ahmed Hegazy e Zakaria Hosawy; N'Golo Kanté, Fabinho e Al-Ghamdi; Romarinho, Abderazzak Hamdallah e Karim Benzema. Técnico: Marcelo Gallardo.

Desfalques

Al Ahli

Neymar ainda está de fora em recuperação de cirurgia no joelho. Al-Burayk, Al Tambakti, Alwotayan, Al Owais e Al Mufarrij também são desfalques por lesão.

Al Ittihad

Jota, Al-Sagour, Alolayan, Shanqeeti, Al Ghamdi, Hawsawi e Al Jaadi não serão relacionados pelo técnico Marcelo Gallardo por lesões.

Quando é?

Data: terça-feira, 5 de março de 2024

Horário: 15h (de Brasília)