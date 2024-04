Onde assistir a Al Hilal x Al Fateh ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2023/24

Clubes se enfrentam nesta sexta-feira pela 29ª rodada da Saudi Pro League; confira mais detalhes

Al Hilal e Al Fateh entram em campo nesta sexta-feira (26), às 12h (horário de Brasília), em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. O jogo será realizado na Kingdom Arena e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Eliminado da Champions League da Ásia, o Al Hilal volta suas atenções para o campeonato nacional. Líder com nove pontos de vantagem para o Al Nassr e um jogo a menos, o time de Neymar tenta se recuperar da queda no torneio continental e dar mais um passo rumo ao título de forma invicta.

Sexto colocado com 40 pontos, o Al Fateh tem uma difícil missão pela frente fora de casa. Com três vitórias nas últimas quatro rodadas, o time comandado pelo croata Slaven Bilic segue em busca de subir na tabela e vai tentar roubar pontos em Riad.

No jogo do primeiro turno, realizado em novembro, o Al Hilal venceu o Al Fateh por 2 a 0. Mitrovic e Salem Al-Dawsari foram os autores dos gols.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulayhi, Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Michael, Malcom, Salem Al-Dawsari; Al-Shehri. Técnico: Jorge Jesus

Al Fateh: Rinne; Baattia, Lajami, Saadane, Buhumaid; Bendebka, Ali; Al-Othman, Zelarayán, Tello; Djaniny. Técnico: Slaven Bilic

Desfalques

Al Hilal

Neymar (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco) e Mitrovic (problema no tendão) continuam fora.

Al Fateh

No departamento médico, Batna está indisponível.

Quando é?