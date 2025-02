Onde assistir a Al Ahli x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Firmino e Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Clássico pela Saudi Pro League acontece nesta quinta-feira (13), no Alinma Stadium; veja tudo o que você precisa saber

Al Ahli e Al Nassr se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no Alinma Stadium e terá transmissão do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

Confronto direto pelo G-3 do Sauditão, com ambas as equipes embaladas por cinco vitórias seguidas. Os donos da casa bateram o Al Fateh por 2 a 0 na última rodada, com dois gols de pênalti de Ivan Toney, e apostam na boa campanha em casa, a terceira melhor da liga, para um bom resultado nesta quinta. O clube, que tirou Roberto Firmino da lista de inscritos para o nacional, ocupa a 5ª posição na tabela, com 38 pontos, e vai empatar em pontos com Cristiano Ronaldo e companhia em caso de um triunfo.

Só que o Al Nassr tem o segundo melhor desempenho atuando fora de casa, conquistando 20 dos 27 pontos possíveis até aqui. Na última partida, bateu o Al Fayha, com direito a dois gols do recém-chegado Jhon Durán e outro de Cristiano Ronaldo - o primeiro desde que o português fez seu aniversário de 40 anos. O ataque, claro, é a principal arma da equipe de Stefano Pioli, com 19 bolas na rede nos últimos sete jogos. E, considerando que a equipe venceu quatro dos últimos seis confrontos contra o Al Ahli, não falta confiança para a equipe de Ríade. Com 41 pontos, o time busca o Al Hilal e o Al Ittihad na ponta da tabela, com 47 e 49 tentos, respectivamente.

Prováveis escalações

Al Ahli: Mendy; Bakor, Demiral, Kessié e Al Ammar; Veiga e Aljohani; Mahrez, Albrikan e Galeno; Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Al Nassr: Boushal, Alawjami, Laporte e Al Nadji; Angelo, Brozovic, Al Khaibari e Mané; Cristiano Ronaldo e Jhon Durán. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Al Ahli

Saad Yaslam (suspenso), Alexsander e Abdullah Otayf (lesionados).

Al Nassr

Otavio e Sami Al Najei (lesionados).

