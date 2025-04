Onde assistir a Al Ahli x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Roberto Firmino e Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Clássico de Jidá agita a parte de cima da tabela da Saudi Pro League; veja quem transmite na TV e online

Al Ahli e Al Ittihad se enfrentam neste sábado (5), às 15h (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, e terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, da BandSports, na TV fechada, e no Youtube através do Canal GOAT e do Esporte na Band (clique aqui e confira a programação diária).

O time da casa vem de dois jogos sem vitória na liga nacional, tendo perdido por 2 a 1 para o Al Okhdood e empatado em 2 a 2 com o Al Khaleej antes da pausa para a Data Fifa. Embora esteja apenas na quinta posição da tabela, a equipe de Matthias Jaissle garantiu a classificação para as quartas de final da Champions League asiática e volta ao clássico com o objetivo de encerrar a boa sequência do rival da cidade.

Por outro lado, o Al Ittihad acumula uma sequência de nove jogos sem derrota em todas as competições, incluindo a classificação para a final da Copa do Rei Saudita nesta terça-feira (1º), diante do Al Shabab. Líder da tabela com 61 pontos em 25 jogos, o time comandado por Laurent Blanc foi derrotado apenas duas vezes na liga e precisa manter a excelente campanha rumo aos possíveis troféus da temporada.

Mais artigos abaixo

O retrospecto recente no clássico de Jidá é equilibrado, mas levemente favorável aos visitantes. De 2021 para cá, foram seis confrontos, com três vitórias do Ittihad, duas do Ahli e um empate.

Prováveis escalações

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Ibañez, Demiral e Dams; Kessié, Alexsander, Mahrez e Galeno; Al Braikan e Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Al Ittihad: Rajkovic; Al Sagour, Al Mousa, Danilo Pereira e Kadesh; Kanté, Fabinho e Aouar; Diaby, Benzema e Bergwijn. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Ahli

Roberto Firmino foi removido da lista de inscritos do Campeonato Saudita em fevereiro, e já está de fora dos planos do clube visando uma mudança ao final da temporada.

Al Ittihad

Sem desfalques confirmados.

Quando é?