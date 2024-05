Onde assistir a Abha x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Benzema no Campeonato Saudita 2023/24

Clubes se enfrentam nesta sexta-feira pela 30ª rodada da Saudi Pro League; confira mais detalhes

Abha e Al Ittihad entram em campo nesta sexta-feira (3), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. O jogo será realizado no Estádio Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Penúltimo colocado com 25 pontos, o Abha sofreu três duras derrotas (8 a 0 para o Al Nassr, 5 a 0 para o Al Shabab e 4 a 0 para o Al Okhdood) nas últimas quatro rodadas, o que contribuiu bastante para o time assumir o posto de pior defesa do campeonato com 78 gols sofridos. Com três pontos de distância para o Al Okhdood (primeiro fora do Z3), os comandados do sul-africano Pitso Mosimane buscam algum ponto precioso para se manterem firmes na luta contra a queda.

Com três derrotas nos últimos quatro jogos (somando todas as competições), o Al Ittihad também não vive momento bom. Além disso, o time (quinto colocado com 50 pontos) viu o Al Taawoun ultrapassá-lo e se enfiar de vez na corrida por uma vaga na próxima Champions League da Ásia. Por isso, uma vitória é fundamental para baixar a poeira e seguir forte nesta briga, que conta também com o Al Ahli.

Mais artigos abaixo

No último confronto entre as equipes, válido pelo primeiro turno do campeonato, o Al Ittihad levou a melhor ao vencer por 4 a 2. Benzema (hat-trick) e Igor Coronado (hoje no Corinthians) marcaram, enquanto Toko Ekambi (jogando agora pelo Al Ettifaq) e Al-Jumayah balançaram as redes pelo Abha.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Abha: Tatarusanu; Al-Jumayah, Ziyad Al-Sahafi, Noguera, Al-Zubaidi; Al-Mutairi, Bguir, Matic, Kamano; Krychowiak, Al-Ali. Técnico: Pitso Mosimane

Al Ittihad: Al-Mayouf; Al-Yami, Al-Mousa, Hegazy, Kadesh; Al-Nashri, Kanté, Faisal Al-Ghamdi; Ahmed Al-Ghamdi, Hamdallah, Marwan Al-Sahafi. Técnico: Marcelo Gallardo

Desfalques

Abha

Machucados, Tisserand e Al-Sudani seguem fora de ação.

Al Ittihad

No departamento médico, Al-Jadani, Sharahili, Bamasud, Fabinho, Luiz Felipe e Benzema continuam indisponíveis. De volta aos treinos após se recuperar um problema muscular, Al-Farhan pode estar de volta.

Quando é?