Onde assistir a ABC x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (6), no Frasqueirão, em confronto válido pela quinta rodada da Lampions League; confira os detalhes

ABC enfrenta o CRB na noite desta quarta-feira (06), às 21h30 (horário de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming (veja a programação na íntegra aqui).

Ainda sem vencer na Copa do Nordeste, o ABC volta a campo pela competição buscando uma recuperação no torneio. O time está na vice-lanterna do grupo B, com três pontos garantidos nos empates contra Maranhão, Botafogo-PB e Treze.

Do outro lado, o CRB é líder do Campeonato Alagoano e vice-líder da Lampions. Nesta competição, o Galo tem sete pontos somados após vitórias sobre Fortaleza e Itabaiana e um empate, por 1 a 1, contra o Treze. Além disso, a equipe chega para o confronto após derrota em casa, na mais recente rodada, para o Bahia.

Prováveis escalações

ABC: Carlos Eduardo; Yuri Ferraz, Wesley Santos, Richardson e Gustavo Daniel; Erick, Ruan, Randerson, Amaral e Dolglas Skilo; Daniel Cruz. Técnico: Rafael Lacerda.

CRB: Matheus; Diogo Hereda, Heron, Fabio Alemão, Willian Formiga; João Pedro, Falcão, Gegê; Jorginho, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

CRB

Welder, lesionado, está fora;

Saimon crumprirá suspensão e será desfalque.

Quando é?