Onde assistir a Ypiranga-RS x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ypiranga-RS e Grêmio duelam na tarde deste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Terceiro colocado do grupo B com 12 pontos, o Ypiranga vem de vitória no jogo passado. O time sabe que precisa ganhar, além de torcer por uma combinação de resultados para se classificar à próxima fase.

Do outro lado, o Grêmio é o líder do grupo A, com 14 pontos. O Tricolor deve preservar forças visando a fase eliminatória do estadual.

Prováveis escalações

Ypiranga-RS: Edson; Vitor Marinho, Willian, Heitor e Roca; João Paulo, Lucas Ramos e Jean Pyerre; Roger, Felipe Marques e Emerson Galego.

Grêmio: Gabriel Grando; João Lucas, Natã, Viery e Pedrinho; Dodi, Pepê; Monsalve, Gabriel Mec e Arezo; André Henrique.

Desfalques

Ypiranga-RS

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Pavón está no departamento médico.

Quando é?