Volta Redonda x Paysandu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Amazonas se enfrentam na noite deste sábado (3), às 20h30 (de Brasília), no Mangueirão, no Raulino de Oliveira, pela sexta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Volta Redonda entra pressionado para o duelo. Lanterna com apenas um ponto, o time busca a primeira vitória na Série B.

Do outro lado, o Paysandu está em 18º lugar, com 2 pontos. O Papão acumula dois empates e três derrotas até o momento.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Sánchez; André Luiz, Luciano Naninho e Robinho; Vitinho Lopes, Mirandinha e Bruno Santos.

Paysandu: Mateus Nogueira; Bryan Borges, Luan Freitas e Novillo; Reverson, PK, Leandro Vilela e Dudu Vieira; Borasi, Nicolas e Marlon Douglas.

Desfalques

Volta Redonda

Rossi, Edinho, Kevyn, Quintana e Ramón Martínez estão no departamento médico.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?