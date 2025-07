Volta Redonda x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Volta Redonda e Athletico-PR entram em campo na noite deste sábado (19), a partir das 20h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 17ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de empate no jogo passado, o Volta Redonda segue na zona de rebaixamento. O time carioca é o 19º colocado, com 15 pontos.

O Athletico-PR, por outro lado, vem de derrota e continua longe do G-4. O Furacão ocupa a oitava posição, com 23 pontos marcados.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Sánchez; André Luiz, Pierre, Henrique Silva e Raí; MV e Ítalo Carvalho.

Athletico-PR: Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Léo e Esquivel; Felipinho, Raul, Patrick e Zapelli; Mendoza e Alan Kardec.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Luiz Fernando está lesionado.

Quando é?