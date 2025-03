Onde assistir a Villarreal x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 28ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo retomar a liderança, o Real Madrid visita o Villarreal na tarde deste sábado (15), às 14h30 (de Brasília), no El Madrigal, pela 28ª rodada da La Liga 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após perder na partida anterior, o Villarreal estacionou na quinta posição, com 44 pontos. O Submarino Amarelo sabe que precisa vencer para não ver a sua posição ameaçada e tem todo o elenco à disposição para o jogo.

Na vice-liderança com 57 pontos, o Real Madrid busca uma nova vitória para tentar alcançar a ponta da tabela. Os Merengues vêm de classificação às quartas de final da Champions League, após eliminar o rival Atlético.

Prováveis escalações

Villarreal: Diego Conde; Foyth, Kambwala, Costa, Cardona; Gueye, Parejo, Baena, Yéremy Pino; Pepé e Ayoze Pérez.

Real Madrid: Courtois; Fran García, Alaba, Asencio, Lucas Vázquez; Tchouaméni, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé.

Desfalques

Villarreal

Sem desfalques confirmados.

Real Madrid

Carvajal, Ceballos, Éder Militão e Vallejo seguem no DM.

