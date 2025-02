Onde assistir a Villa Nova x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Villa Nova recebe o Atlético-MG na tarde deste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), no estádio Castor Ciguentes, em Nova Lima, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. (veja a programação completa).

Na terceira colocação do grupo C, o Villa Nova soma 3 pontos. O time sabe que precisa ganhar para seguir com chances de classificação.

Do outro lado, o Atlético-MG entra em campo buscando a primeira vitória no estadual. O Galo acumula quatro pontos e é o lanterna do grupo A. O alvinegro sabe que precisa ganhar para não correr o risco de ser eliminado ainda na primeira fase.

Prováveis escalações

Villa Nova: Geazze; Norberto, Everton Páscoa, Caíque e Cesinha; Jorginho, João Denoni, João Torres e Anderson Paulista; Vitinho, Rodrigo Gaia e Vinicius Tanque.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Bernard, Júnior Santos e Hulk.

Desfalques

Villa Nova

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?