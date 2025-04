Onde assistir a Vila Nova x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Paysandu entram em campo neste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, pela segunda rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após estrear com derrota, o Vila Nova quer se recuperar na competição. A equipe, 19ª colocada, terá o apoio de sua torcida para somar seus primeiros pontos.

Do outro lado, o Paysandu também começou a Série B com derrota. O Papão está na 13ª posição.

Prováveis escalações

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson e Willian; João Vieira, Ralf, Jean Mota, Igor e Gabriel Silva; Gabriel Poveda.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan, Ramón Martínez, Yeferson Quintana e Patric; Matheus Vargas, Leandro Vilela e Pedro Delvalle; Rossi, Nicolas e Marlon.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?