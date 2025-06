Vila Nova x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam em clássico goiano na noite deste sábado (28), às 18h30 (de Brasília), no OBA< em Goiânia, pela 14ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vivendo má fase, o Vila Nova vem de cinco derrotas consecutivas e foi para o 14º lugar, com 16 pontos. O time quer aproveitar o clássico para se recuperar e se afastar do Z-4.

Do outro lado, o Atlético-GO não perde há três jogos. O Dragão está na 11ª posição, com 18 pontos marcados.

Prováveis escalações

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia, Willian Formiga; João Vieira, Jean Mota, André Luís; Júnior Todinho, Gabriel Poveda, Guilherme Parede.

Atlético-GO: Vladimir; Alix Vinicius, Ruan, Wallace, Guilherme Romão; Rhaldney, Willian Maranhão, Kauan; Marcelinho, Sandro Lima, Caio Dantas.

Desfalques

Vila Nova

Arilson continua no departamento médico.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?