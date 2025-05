Vila Nova x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Athletico-PR visita o Vila Nova na noite deste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela oitava rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de derrota, o Vila Nova caiu para o terceiro lugar, com 13 pontos marcados. O time goiano terá o apoio de sua torcida para voltar a ganhar e tentar alcançar o topo da tabela.

Sem vencer há quatro jogos e ainda sem técnico, o Athletico-PR é o nono colocado, com 10 pontos. O Furacão trabalhou o setor defensivo ao longo da semana, já que 11 gols em sete partidas na Série B.

Prováveis escalações

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique (Arilson) e Diego Torres; Vinícius Paiva, Gabriel Poveda e Gabriel Silva.

Athletico-PR: Mycael, Belezi, Tobias Figueiredo, Léo, Esquivel, Felipinho, Patrick, Zapelli, Tevis, Renan Peixoto e Luiz Fernando.

Desfalques

Vila Nova

Jean Mota, Bruno Mendes, Éric Davis, Kozlinski e Emerson Urso, Júnio Todinho e Labandeira estão no departamento médico.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?