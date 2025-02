Onde assistir a Vasco x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Volta Redonda entram em campo na tarde deste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RJ), na TV aberta, do SporTV e do Premiere, na TV fechada. (veja a programação completa).

Vice-líder com 12 pontos, o Vasco entra em campo de olho na ponta da tabela. Além disso, o Cruzmaltino quer manter a invencibilidade.

Em primeiro lugar com 12 pontos, o Volta Redonda sabe que precisa pontuar para seguir na liderança. O Voltaço quer continuar sendo a grata surpresa do estadual.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, João Victor, Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair, Paulinho e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

Volta Redonda: Jean Drosny; Cayo Tenório, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez e Pierre; Robinho e Chay; MV, Marquinhos e Heliardo.

Desfalques

Vasco

Adson, Guilherme Estrella e David estão lesionados, enquanto Payet deve ser poupado.

Volta Redonda

Matheus Lucas está lesionado, enquanto Wellington Silva cumpre suspensão.

Quando é?