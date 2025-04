Onde assistir a Vasco x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Sport se enfrentam na noite deste sábado (12), às 21h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Com uma vitória e uma derrota até o momento, o Vasco está em 11º lugar, com 3 pontos. Apesar de ter vencido no meio da semana pela Copa Sul-Americana, o Cruzmaltino chega para o duelo pressionado, após atuações abaixo do esperado, que renderam vaias da torcida em São Januário.

"Amo a torcida do Vasco, mas se não estivermos unidos a coisa não vai dar certo. A gente treina e se dedica muito. O Fábio é um treinador que trabalha muito. A torcida tem pressa, amo a torcida, mas se a gente não estiver unido a coisa não vai dar certo", disse o atacante Vegetti à ESPN.

Do outro lado, o Sport acumula uma vitória e uma derrota, ocupando a 18ª posição, com 1 ponto. O Leão reclamou muito na derrota da rodada passada, mas garante que está focado no duelo fora de casa.

"A gente já está trabalhando bem forte para esse jogo contra o Vasco, já viramos totalmente a chave. Jogo fora de casa na Série A é sempre muito difícil, mas a gente vai do mesmo jeito que em outros jogos, procurando ter bola, buscar propor o jogo. Tudo para ser um jogo bom. Estamos trabalhando bem essa semana para chegar forte", afirmou Barletta.

No histórico do confronto, as equipes já se enfrentaram 33 vezes, com 8 vitórias do Sport, 15 do Vasco, além de 10 empates.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti.

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta e Pablo.

Desfalques

Vasco

David e Estrella estão no departamento médico.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?