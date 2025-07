Vasco x Montevideo Wanderers: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), na Arena das Dunas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Montevideo Wanderers entram em campo na tarde deste sábado (5), às 17h (de Brasília), na Arena das Dunas, em amistoso preparatório para o restante da temporada 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Canal Goat, no Youtube (veja a programação completa aqui).

⁠Após quase um mês sem atuar, o Vasco se prepara para o retorno da temporada. O clube deu dez dias de descanso aos seus jogadores e treina desde o dia 23 de junho. Agora, o Cruzmaltino quer aproveitar o amistoso para fazer ajustes.

Do outro lado, o Montevideo Wanderers continua atuando no futebol uruguaio. O time vem de vitória no último fim de semana, quando bateu o Liverpool por 2 a 1, pela sétima rodada do campeonato nacional.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Montevideo Wanderers: Jhony da Silva; Queiroz, Pablo Lima, García, Zazpe e Teuten; Cerro, Lima, Martín Suárez; Nicolás Ferreira e Zeballos.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Montevideo Wanderers

Sem desfalques confirmados.

Quando é?