Onde assistir a Tombense x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Mineiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), na Arena do Jacaré; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tombense e Atlético-MG entram em campo na noite deste sábado (22), às 19h (horário de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa de futebol aqui).

Depois de perder por 2 a 0 o primeiro confronto, o Tombense entra em campo com a obrigação de vencer por três gols de diferença para avançar à final. Caso ganhe por dois tentos a mais, a vaga será decidida nos pênaltis.

Já o Atlético-MG vai para o duelo podendo empatar ou perder por até um gol de diferença. O Galo, entretanto, garante que vai atrás de uma nova vitória.

Prováveis escalações

Tombense: Matheus; Júlio Henrique, Roger Carvalho, Rony Fernandes e Dudu Mandai; João Vítor, Fabrício Dias, Pedro Oliveira; Jefferson Renan, João Pedro, Douglas Coutinho.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Rubens; Hulk, Rony.

Desfalques

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Cadu, Caio Maia e Júnior Santos continuam no departamento médico.

Quando é?