Tombense x ABC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tombense e ABC entram em campo na noite deste sábado (12), às 19h30 (de Brasília), no estádio Antônio Guimarães de Almeida, pela 12ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SportyNet+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de derrota, a Tombense caiu para o 14º lugar, com 11 pontos. O time mineiro sabe que precisa ganhar para não correr o risco de entra na zona de rebaixamento.

O ABC, por sua vez, vive situação semelhante. O Alvinegro vem de empate e foi para a 15ª colocação, com 11 pontos. A equipe também precisa pontuar para continuar fora do Z-4.

Prováveis escalações

Tombense: Matheus; Léo Pereira, Ianson, Roger Carvalho, Rickson, Kaíke, João Pedro, Mila, Zé Eduardo, Rafael Silva e Jefferson Renan. Técnico: Raul Cabral.

ABC: Pedro Paulo; Lucas Mota, Ian Carlo, Bruno Bispo, Windson, Manoel, Carlos Eduardo, Bruno Leite, Jonatha Carlos, Ytalo e Matheus Martins.

Desfalques

Tombense

Sem desfalques confirmados.

ABC

Lucas Sampaio e Jenison cumprem suspensão, enquanto Danilo Mariotto e Emanuel estão no departamento médico.

Quando é?