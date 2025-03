Ted Lasso: onde assistir à série sobre futebol ganhadora do Emmy?

A série venceu o prêmio de Melhor Comédia no Emmy 2021; veja onde assistir

Nova série do momento, elogiada pela crítica, vencedora do prêmio de Melhor Comédia no Emmy 2021 e sucesso de público, Ted Lasso vem chamando a atenção de fãs de futebol ao redor do mundo.

A comédia traz Jason Sudeikis como Ted Lasso, ex-técnico de futebol americano universitário que assume um time da Premier League, o fictício AFC Richmond, e tem que lidar com todos os desafios de treinar uma equipe do mais alto escalão do futebol inglês. O detalhe: ele não sabe nada sobre o esporte bretão.

A trama se desenvolve nas relações do novo treinador com seus jovens atletas, e com uma pitada de comédia. Apesar de ser focada em futebol, são poucas as cenas das partidas em si, já que o foco é retratar o dia a dia dos atletas.

Desenvolvida e transmitida pela Apple TV+, Ted Lasso foi muito bem recebida pela crítica e chegou a vencer o Emmy na categoria de Melhor Comédia. A série era a favorita da categoria e levou a melhor sobre programas como Cobra Kai, Black-ish e The Flight Attendant, além de ter conquistado outros troféus: melhor elenco em série de comédia, melhor montagem em série de comédia e melhor mixagem de som.

Já Jason Sudeikis, protagonista da série, ganhou o trófeu de melhor ator em comédia. Com isso, Ted Lasso foi indicada a 20 categoras no Emmy 2021, batendo um recorde de indicações neste ano de séries de sua categoria.

A série também garantiu indicações ao Globo de Ouro 2021, com Sudeikis conquistou a estatueta de melhor ator em comédia ou musical. A segunda temporada da série é um sucesso no serviço de streaming da Apple TV+.

Para se ter uma ideia, a segunda temporada de Ted Lasso recebeu 95% de aprovação no Rotting Tomatoes e uma nota 8,8 no IMDb. Ou seja: está entre as melhores séries do ano nos dois mais populares sites agregadores de críticas.

Recentemente, Jason Sudeikis também chamou a atenção ao vestir uma camisa indicando seu apoio a Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka, jovens jogadores que perderam os pênaltis decisivos para o vice-campeonato da Inglaterra na final da Euro 2020 e receberam inúmeras ofensas racistas e criminosas em suas redes sociais.

Com tanta repercussão positiva para Ted Lasso, a pergunta pode ficar no ar: onde eu posso assistir à série?

Onde assistir a Ted Lasso, série sobre um treinador americano na Premier League?

A primeira temporada de Ted Lasso está disponível para os assinantes do streaming da Apple TV+, cuja assinatura custa a partir de R$ 9,90 por mês. Clique AQUI para assistir a série no site oficial da plataforma - apenas para assinantes.

Já a segunda temporada, que se aproxima do fim, também pode ser encontrada no catálogo de séries desse serviço de streaming.