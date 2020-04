Onde assistir à Stay and Play Cup? FIFA 20 tem serviço de streaming

Acompanhe Bruno Guimarães e Vinícius Júnior no torneio de FIFA 20 da EA Sports

A EA Sports organiza, desde quarta-feira (15), a Stay and Play Cup, no FIFA 20. O torneio irá até domingo (19) e conta com várias estrelas do futebol europeu, representando suas equipes.

20 jogadores profissionais, que vão desde os brasileiros Vinícius Jr. (Real Madrid) e Bruno Guimarães (Lyon), até João Félix ( ) e Trent Alexander-Arnold ( ) estarão presentes na competição.

Clique AQUI para ser direcionado ao canal da EA Sports FIFA na Twitch, que transmite todas as partidas gratuitamente. Além disso, é possível assistir os replays de outras partidas do torneio.

Mais artigos abaixo

Mais times

Calendário de partidas e onde assistir

Clique AQUI para ser direcionado ao canal da EA Sports FIFA na Twitch, que transmite todas as partidas ao vivo gratuitamente. Além disso, é possível assistir os replays de outras partidas do torneio.

Horário 15 de abril: primeira rodada 13h 2 x 8 Brondby IF 13h45 2 x 5 Djurgarden 14h30 2 x 4 AIK 15h15 Copenhague 3 x 0 HJK Helsinki

Horário 16 de abril: segunda rodada 13h00 0 x 2 Brondby IF 13h45 0 x 2 14h30 2 x 3 15h15 1 x 4 Liverpool

Horário 17 de abril: terceira rodada 13h x AIK 13h45 Atlético de Madrid x 14h30 x Copenhague 15h15 x Djurgarden

Horário 18 de abril: quartas de final 13h00 Brondby IF x Roma 13h45 Vencedor jogo 8 x Liverpool 14h30 Vencedor jogo 5 x Vencedor jogo 6 15h15 Vencedor jogo 7 x Porto

Horário 19 de abril: semi finais e final 14h00 Semifinal 1 14h45 Semifinal 2 15h30 Final

Quais são os jogadores que participam?