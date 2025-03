Onde assistir a São Paulo x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Sport estreiam no Brasileirão 2025 na noite deste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de ser eliminado nas semifinais do Paulistão, o São Paulo ganhou tempo para se preparar para a estreia no Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía aproveitou os dias livras para acertar os ponteiros no Tricolor.

"A gente teve um tempo bom para preparar o time, treinar, fazer avaliações, jogadas e sistemas, mas infelizmente não vou estar presente. Faz parte do futebol, estou focado totalmente em minha recuperação, tratando bastante para voltar o mais rápido possível. Tem que respeitar o processo, não adianta forçar. Acho que o time vai chegar preparado para esse início de Campeonato Brasileiro e de Libertadores. Vou estar na torcida e trabalhando para voltar bem, que é o mais importante", afirmou o atacante Lucas Moura.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Sport é finalista em seu campeonato estadual, porém, vem de derrota no meio da semana pela Copa do Nordeste. De olho na decisão do pernambucano, o técnico Peppa pode poupar alguns nomes. "Nosso time está em preparação, é um time em construção, e acredito que a gente tem muito a agregar ainda. O professor está trabalhando muito bem e acredito que vamos fazer uma excelente estreia contra o São Paulo", disse Du Queiroz.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Luciano, Ferreira e Calleri (André Silva).

Sport: Caíque França, Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Barletta e Pablo..

Desfalques

São Paulo

Lucas Moura, Oscar, Young, Pablo Maia e Rodriguinho estão no departamento médico.

Sport

Rafael Thyere, Gonçalo Paciência, Titi Ortiz, Rodrigo Atencio, e Dalbert seguem no departamento médico.

Quando é?