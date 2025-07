São Bernardo x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Bernardo e Ponte Preta fazem duelo paulista na tarde deste sábado (12), às 17h (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, pela 12ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do SportyNet, na TV fechada, do SportyNet e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de empate na rodada passada, o São Bernardo é o oitavo colocado, com 8 pontos. O Bernô quer voltar a vencer para continuar na zona de classificação à próxima fase.

A Ponte Preta, por sua vez, vem de vitória em casa e está na vice-liderança, com 23 pontos. A Macaca busca um novo triunfo para tentar assumir a ponta da tabela.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

São Bernardo: Diogo Silva; Wanderson, Emerson e Artur; Maguinho, Dudu, Lucas Cândido e Leocovick; Elvis, Éverton Brito e Jean Dias.

Ponte Preta: Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Hélder, Rafael Forster e Pará; Romisson, João Paulo e Dudu Miraíma; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?